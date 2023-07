Für die RHEINPFALZ haben zwei Schüler mit Bestsellerautor Sebastian Fitzek gesprochen. Der 51-Jährige erzählt über seine Schulzeit und Elternabende, die er vergessen hat.

Er ist einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller und führt mit seinen Psychothrillern regelmäßig die Bestsellerlisten an. Sein neuestes Buch „Elternabend“ ist aber „Kein Thriller“, so steht es zumindest auf dem Cover, aber für viele wohl ähnlich gruselig. Im Gespräch mit Amélie Weitendorf und Hennis Thomsen, die die 11. Klasse der Waldorfschule in Hamburg-Bergstedt besuchen, spricht Sebastian Fitzek (51) über seine Schulzeit.

Herr Fitzek, welche Schulfächer lagen Ihnen als Schüler besonders?

Mir lag alles mit Geschichten. Deutsch natürlich, aber nicht das Diktat. Ich war immer Aufsatz 1, Diktat 3, und das hat sich dann zu einer 2 zusammengezogen. Und ich konnte die Fächer, in denen man Referate halten konnte, Geschichte beispielsweise. Und kurioserweise habe ich den Chemie-Leistungskurs belegt, aber nur weil ich einen sehr guten Lehrer hatte. Der hat uns Chemie so philosophisch vermittelt. Das fand ich so toll, dass ich mir dachte: Komm, machste Chemie-Leistungskurs! Das war natürlich nicht alles so prickelnd, weil so ein leidenschaftlicher Naturwissenschaftler bin ich gar nicht.

Dafür sind Sie Lehrersohn. Haben Sie einen Elternabend auch mal aus der Lehrerperspektive geschildert bekommen?

Bestimmt. Aber da lässt mein Gedächtnis mich im Stich. Mein Vater war Schulleiter, der konnte sich ganz gut drücken vor Elternabenden. Und meine Mutter hat sich in ihren fortgeschrittenen Jahren exotische Unterrichtsorte gesucht. Unter anderem war sie Lehrerin im Knast, um als Wirtschaftslehrerin den Wirtschaftsknackis, wie sie immer sagte, den richtigen Weg zu zeigen. Da gab es aber garantiert keine Elternabende.

Dann waren Sie auch noch nie auf einem Elternabend in einer Waldorfschule, oder?

Ich persönlich nicht, das heißt, meine Kinder besuchen keine Waldorfschule. Meine Verbindung ist eine Bekannte, die ihre Kinder auf der Waldorfschule hat. Die war erst so ein bisschen anti eingestellt, weil man ja auch viel hört, Klischees und so. Sie ist trotzdem zu einer Infoveranstaltung gegangen und hat erzählt, dass der Mathelehrer 1 + 2 an die Tafel geschrieben hat. Und sie meinte, wenn er jetzt als Ergebnis 4 oder 5 an die Tafel schreibt, steht sie auf und geht wieder. Er hat tatsächlich 3 angeschrieben und sagte, das sei das, was an den herkömmlichen Schulen unterrichtet werde, das machen wir natürlich auch. Aber wir haben noch Tausende andere Wege, über die wir etwas beibringen wollen. 4 - 1 sei auch 3. Und 10 - 7 auch. Es gebe viele Wege, die zu dem gleichen Ergebnis führen. Eva ist direkt aufgestanden und sagte: Wo kann ich unterschreiben? Dann hat sie ihre Kinder dahin geschickt.