Homosexualität ist in Japan ein Tabu. Aber in der Mangabranche boomen seit Jahren Geschichten, die von Liebe zwischen Jungs oder Männern handeln. Gelesen werden diese vor allem von Frauen. Das Genre schafft alternative Modelle von Männlichkeit.

Als Chika Tsuda das erste Mal eines dieser Mangas sah, war sie schockiert. Die Geschichtslehrerin erinnert sich noch genau: „Ich war 13 und blätterte nachmittags durch ein Magazin mit allen möglichen Storys. Plötzlich waren da zwei halbnackte, männliche Charaktere, die sich küssten!“ Damals wusste die heute 41-Jährige von Sex kaum etwas. „Und dann noch zwei Jungs!“ Das Heft schlug sie schnell zu. Am nächsten Tag in der Schule sprach sie mit niemandem darüber. „Mir war es peinlich, das gesehen zu haben“, sagt Chika Tsuda und muss schmunzeln. „Dabei hatten es wohl alle in meiner Klasse gesehen. Wir lasen ja dieselben Hefte.“

Was vor drei Jahrzehnten noch im Mainstream kaum eine etablierte Bezeichnung hatte, ist heute ein populäres Genre auf dem riesigen Markt für Anime und Manga. BL nennt man es, die Abkürzung für den Anglizismus „Boys’ Love“: Jungs oder junge Männer, die sich lieben. Als Pädophilie gilt das Thema deshalb nicht, weil die Charaktere gezeichnet sind, ihr Alter oft kaum definiert. Und die Gattung ist in Japan mittlerweile so populär, dass, wer einen gut sortierten Buchhandel besucht, immer auch ein Regal mit diesen zwei lateinischen Lettern findet: „BL“. Dies bedeutet nicht, dass es sich um einen Kulturimport aus dem Westen handelt. Im Gegenteil:

