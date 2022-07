Tomatenschlacht und Matsch-Schnorcheln: Das sind Europas skurrilste Sommer-Festivals

Amüsierfreudige können im heißen Hochsommer in Europa die verrücktesten Festivals erleben. Hier eine Auswahl der kuriosesten Veranstaltungen.

Watt-Olümpiade

Unter dem Motto „Schmutziger Sport für eine saubere Sache“ treten „Wattleten“ am Samstag auf dem Elbdeich in Brunsbüttel zu Disziplinen wie Wolliball, Schlickschlittenrennen und Aalstaffellauf an. Die Olümpiade findet erstmals seit vier Jahren wieder statt.

Schweine-Imitationswettbewerb

Am 14. August findet im französischen Pyrenäen-Dorf Trie-sur-Baise das jährliche Schweine-Imitations-Festival statt. Gewinner ist, wer am überzeugendsten wie ein Schwein quiekt, grunzt und oinkt.

Luftgitarren-WM

Gut 20 Bewerber aus aller Welt werden vom 24. bis 26. August im finnischen Oulu, unweit des Polarkreises, auf die Bühne stolzieren und ihre eingebildeten Gitarren bearbeiten. Dieses Jahr wird zum Beispiel ein gewisser Rob Palmer für Thailand antreten und als früherer US-Präsident Trump verkleidet das Lied „American Idiot“ der Band Green Day vorführen. Die Organisatoren sehen Luftgitarrespielen als Universallösung für die Probleme der Welt.

Schlamm-Schnorcheln

Im Torfmoor unweit von Llanwrtyd Wells in Wales werden sich am 28. August 150 der besten Schlamm-Schnorchler der Welt versammeln. Gewappnet mit Taucherbrille, Schnorchel, Flossen wollen sie zweimal 55 Meter durch den Matsch schwimmen. Dieses Jahr gilt es, die Bestzeit von Champion Neil Rutter von 1:18.23 Minuten zu unterschnorcheln.

Tomaten-Schlacht

Im ostspanischen Bunol werden sich schließlich am 31. August beim Tomatina-Festival Massen von Touristen und Einheimischen mit Tomaten bewerfen. Bei dieser angeblich größten Essensschlacht der Welt werden rund 160 Tonnen reife Tomaten verworfen. Tomatina ist ein Publikumsmagnet für Touristen aus aller Welt – von Japan bis hin zu den USA.