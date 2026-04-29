Er galt lange als Lebemann, stand wegen Affären in der Kritik – und wurde doch zu einer festen Größe im Staat: Schwedens König Carl XVI. Gustaf wird 80.

In Schweden gibt es Anlass zum Feiern: König Carl XVI. Gustaf wird am Donnerstag 80 Jahre alt. Der Jubilar ist bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert Staatsoberhaupt und hat sein früheres Image als Playboy schon lange abgestreift. Heute tritt der schwedische König bodenständig und zurückhaltend auf und hat sich damit über die Jahre den Respekt seiner Landsleute erworben.

Laut dem Königshausexperten Roger Lundgren ist Carl Gustaf „ein Symbol der Einheit“. Schon als Kind wurde Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte auf diese Rolle vorbereitet. Er war gerade neun Monate alt, als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz starb. Mit vier Jahren stieg Carl Gustaf zum Kronprinzen auf, als sein Großvater Gustaf VI. Adolf König wurde. Als dieser 1973 starb, wurde Carl Gustaf im Alter von 27 Jahren zum damals jüngsten König der Welt gekrönt.

Auch wenn der König in Schweden nur repräsentative Aufgaben hat, sei es „einfach sehr hart“ gewesen, damals plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, sagte der König 2013 in einem Interview zu seinem 40. Thronjubiläum. „Ich glaube nicht, dass man jemals ganz verstehen kann, was eine solche Aufgabe auf persönlicher Ebene bedeutet.“

„Ein König wie wir“

Die Schweden kannten ihren neuen König vor seiner Thronbesteigung vor allem als Fan schneller Autos und als Party-Prinzen. Doch Carl Gustaf kam langsam zur Ruhe. Mit einer von den Schweden begeistert gefeierten Hochzeit machte er 1976 Silvia Sommerlath zu seiner Königin – eine bürgerliche Deutsche aus Heidelberg, die er vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt hatte.

Das Paar hat drei Kinder: Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine – und mittlerweile auch neun Enkelkinder. Carl Gustaf und Silvia legten großen Wert darauf, dass ihre Kinder so normal wie möglich aufwuchsen. Alle besuchten staatliche Schulen und heirateten später Bürgerliche. Diese Modernisierung der Monarchie hat Carl Gustaf eingeleitet. „Er ist irgendwie wie wir“, hat Carl-Gustaf-Biograf Lundgren einmal über den König gesagt. Außerdem sei der Monarch in Wirklichkeit „ziemlich schüchtern“.

2010 geriet der König allerdings durch eine nicht autorisierte Biografie in die Schlagzeilen, die über Kontakte zu Callgirls und Affären berichtete. Dies brachte dem Monarchen Rufe nach seiner Abdankung ein. Carl Gustaf erklärte den Schweden schließlich, dass er und seine Familie mit dieser Vergangenheit abgeschlossen hätten – und das Volk folgte ihm und ritt nicht mehr lange auf dem Skandal herum. Heute herrscht das Bild des zurückhaltenden Monarchen vor, wie es seiner verfassungsmäßigen Rolle entspricht. Carl Gustaf darf sich demnach nicht in die Politik einmischen. Er fand jedoch immer wieder Wege, seinen Ansichten Ausdruck zu verleihen.

Kritik an Corona-Politik

Zum schwedischen Sonderweg in der Corona-Pandemie erlaubte sich Carl Gustaf einen deutlichen Kommentar, indem er den weitgehenden Verzicht auf Beschränkungen für gescheitert erklärte. Seine eigene Immunisierung nutzte er, um seine Landsleute zur Corona-Impfung aufzurufen.

Außerdem bezog der König 2023 Stellung in der Kontroverse über das Vorhaben der Nobel-Stiftung, trotz des Ukraine-Kriegs auch den russischen Botschafter zum prunkvollen Bankett für die Nobelpreisträger einzuladen. Carl Gustaf, der traditionell die Auszeichnungen überreicht, gab zu verstehen, dass er in diesem Fall womöglich nicht teilnehmen werde.

Auch dank Carl XVI. Gustaf steht das schwedische Königshaus heute gut da. Eine 2024 von der Zeitung „Dagens Nyheter“ veröffentlichte Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Schweden für den Fortbestand des Königshauses sind und nur 20 Prozent für eine Abschaffung der Monarchie. In der Befragung sprachen sich allerdings auch 42 Prozent dafür aus, dass Carl Gustaf zugunsten von Kronprinzessin Victoria abdankt, 38 Prozent wünschten sich, dass er auf dem Thron bleibt.