Ablenkung für neugierige Bären: In der englischen Grafschaft Bedfordshire hat es zuletzt sehr viel geregnet – so viel, dass im etwa 65 Kilometer südöstlich von London gelegenen Woburn Safari Park ein kleiner See im Bärengehege entstand. Um die Tiere eine Weile zu beschäftigen, beschlossen die Tierpfleger, ein Schwanen-Tretboot in dem Teich schwimmen zu lassen. Und die Bären ließen sich nicht lange bitten. „Eine der Bärenspürnasen war sofort von seinem neuen Nachbarn fasziniert und untersuchte das Boot“, erklärte Tommy Babington, der stellvertretende Leiter der Raubtier-Abteilung. Besonders neugierig waren vier jüngere Schwarzbären – die Geschwister Harvard, Maple, Colorado und Aspen –, die das Schwanen-Boot am Rand der Riesenpfütze enterten. Das wird normalerweise an anderer Stelle in dem Safaripark eingesetzt und sollte vor seinem Kurzzeiteinsatz im 13 Hektar großen Bärengehege neue Pedale bekommen. „Es hat den Besuchern großen Spaß gemacht, den Bären zuzusehen, wie sie an Bord stiegen. Und wir lieben es, neue Wege zu finden, um Nahrung, Gerüche und Lebensraumanreicherung anzubieten, die ihr natürliches Suchverhalten anregen“, so Babington. Weil Bären von Natur aus sehr neugierige Tiere seien, helfe ihnen jede Art von Anregung um aktiv zu bleiben.