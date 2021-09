Sie frühstücken allein, kaufen allein ein, kochen allein und schauen dann Fernsehen. Allein. Gerade für viele alte Menschen ist die Einsamkeit eine tägliche Begleiterin. In Baden-Württemberg soll sich das zumindest am heutigen Sonntag für kurze Zeit ändern: mit dem „Schwätzbänkle“. An 20 Orten im Land sollen Schilder an Sitzbänken darauf aufmerksam machen, dass Menschen hier offen zum „Schwätzen“ mit Fremden sind. Wer locker ins Gespräch kommen will, über Gott, die Welt, das Wetter oder vielleicht die Spritpreise, kann Platz nehmen. Ein Schwätzbänkle soll signalisieren: Wer hier hockt, hat Lust zuzuhören oder Lust zu erzählen. Ausgedacht hat sich das der Landesseniorenbeirat.

