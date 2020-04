In Thailand werden Telefonzellen als Teststationen für das Coronavirus genutzt. Dafür wurden Löcher in die Scheibe gebohrt, durch die das medizinische Personal mit Schutzhandschuhen hindurch greifen kann, wie auf Bildern zu sehen ist, die die Regierung am Freitag veröffentlichte.

Die Box bietet einen Schutzraum zwischen Personal und dem Patienten vor der Acrylscheibe. Drei Teststationen wurden nach Angaben des Digitalministeriums an Krankenhäuser geliefert. Es soll außerdem ein Modell entwickelt werden, das aus zwei Zellen gebaut wird und Räder bekommt.

Insgesamt sind 50 der „Covid-19-Testkiosks“ geplant. In dem südostasiatischen Land mit 67 Millionen Einwohnern wurden bislang 2700 Virus-Infektionen gemeldet, 47 Menschen starben.