Mit einem Pflanzenregal haben Einwohner des Dorfes Muthill in der südschottischen Grafschaft Perthshire eine traditionelle rote Telefonzelle zur Sammelstelle für Lebensmittel verwandelt. Wie die lokale Zeitung „Express and Star“ berichtet, hatte Dorfbewohnerin Corrina Robertson die Idee, die sie mit der Chefin einer örtlichen Bürgerinitiative, Susan Crawford, in die Tat umsetzte. Die Sammel-Telefonzelle funktioniert wie ein Gabenzaun: Wer während der Coronavirus-Pandemie Probleme mit dem Einkaufen hat, wenig Geld hat oder sich wegen gesundheitlicher Probleme nicht in Geschäfte traut, kann sich hier ein paar Vorräte holen.

„Gebt, was ihr habt, nehmt, was ihr braucht, und lasst da, was ihr nicht braucht“, formuliert Initiatorin Robertson die Idee hinter der Gabenzelle. Die Aktion ist offenbar erfolgreich: Seit die Telefonzelle vergangenen Donnerstag aufgestellt wurde, berichtet die Zeitung, hätten nicht nur Einwohner gekaufte Lebensmittel darin abgelegt, sondern auch Bauern aus der Gegend frisches Gemüse gespendet.