Huskys mit ihren Gespannen sind an der Ostsee zu bestaunen. Dieter Hallervorden und andere Prominente lassen sich von den Hunden ziehen. Das Rennen «Baltic Lights» dient einem guten Zweck.

Heringsdorf (dpa) - Wegen der Schlittenhunde sind Simone Thomalla, Erol Sander, Wolfgang Stumph, Wolfgang Lippert und weitere Prominente an diesem Wochenende ins Ostseebad Usedom gekommen. Mit vielen prominenten Teilnehmern hat das «Baltic Lights»-Schlittenhunderennen begonnen.

Bei Frühlings-Sonnenschein beobachteten viele Zuschauer das Rennen am Strand von Heringsdorf. Die Teilnehmer jagten dabei nicht auf Kufen, sondern auf Rädern über eine eigens präparierte Sandpiste.

Ältester Teilnehmer der Wohltätigkeitsveranstaltung war in diesem Jahr der Schauspieler und Theatermacher Dieter Hallervorden. Der 90-Jährige lenkte die Hunde allerdings nicht selbst, sondern ließ sich von einer professionellen Wagenlenkerin chauffieren. 2017 hatte Hallervorden noch selbst gesteuert, wie eine Sprecherin der Organisatoren sagte.

Geld für Welthungerhilfe

Mehr als 500 Huskys und viele Promis kamen in die Kaiserbäder, unter ihnen Janine Kunze, Erdogan Atalay sowie Alec Völkel und Sascha Vollmer von der Band The BossHoss.

Bei dem Event wird alljährlich Geld für die Welthungerhilfe gesammelt. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter 90.000 Euro zusammen.