Panorama Schlafendes Baby im Kinderwagen entführt

Dänemark - Ortsschild Haderslev
Dramatische Stunden im dänischen Hadersleben. (Symbolbild)

Albtraum für Eltern in Dänemark: Ein Baby wird im Kinderwagen aus einem Innenhof entführt. 90 Minuten später findet die Polizei das Mädchen in einem Hotelzimmer.

Hadersleben (dpa) - Ein schlafendes Baby ist in Dänemark in seinem Kinderwagen entführt worden. Später wurde das sieben Monate alte Mädchen in einem Hotelzimmer wiedergefunden, in dem sich auch ein 37-jähriger Mann aufhielt, wie die Polizei mitteilte. Das Kind soll im Krankenhaus untersucht werden, wie dessen Vater Medien sagte. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Baby hatte am Montagabend in seinem Kinderwagen in dem Innenhof des Hauses im süddänischen Hadersleben geschlafen, in dem die Wohnung der Familie liegt. In Dänemark ist es normal, dass Kinder etwa ihren Mittagsschlaf an der frischen Luft machen - nicht nur in privaten Innenhöfen, sondern zum Beispiel auch in Kitas oder in Kinderwägen vor Cafés.

Eltern unter Schock: «Unsere Kinder schlafen dort jeden Tag»

Der Innenhof sei mit einem Gittertor gesichert gewesen, das zum Zeitpunkt der Entführung aber nicht abgeschlossen gewesen sei, zitieren dänische Medien die Eltern des Mädchens. «Unsere Kinder schlafen dort beide jeden Tag», sagte der Vater der Zeitung «JydskeVestkysten». «Wir sind total geschockt und haben Angst.» Nie wieder würden sie ihr Kind ohne Aufsicht draußen schlafen lassen.

Eineinhalb Stunden lang mussten die Eltern am Abend um ihr Kind bangen. Den Kinderwagen fand die Polizei einen Kilometer vom Tatort entfernt. Nach dem Fund des Babys in einem Hotel in Hadersleben hätten seine Mitarbeiter unter Schock gestanden, sagte der Hotelchef der Nachrichtenagentur Ritzau.

Was das Motiv für die Tat sein könnte und ob der Verdächtige das Mädchen kannte, war zunächst unklar. Seiner Tochter gehe es schon besser, sagte der Vater «JydskeVestkysten»: «Gestern konnten wir kaum mit ihr kommunizieren - als wäre sie betäubt und megamüde.»

Polizei in Dänemark
Nach eineinhalb Stunden des Bangens fand die Polizei das Baby in einem Hotelzimmer wieder. (Symbolbild)
Mehr zum Thema
Dänemark Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x