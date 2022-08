Eine Verspätung wegen Tieren auf den Gleisen gilt bei Bahnfahrern als nicht ungewöhnlich, doch was Passagiere in Großbritannien am Montag erblickten war es dann doch. Wegen einer „riesigen Schildkröte“ sei der Bahnverkehr zwischen Norwich und dem Flughafen Stansted bei London für mehr als eine Stunde unterbrochen gewesen, schrieb die Bahngesellschaft Greater Anglia im Kurzbotschaftendienst Twitter.

„Sie lebt noch, ist aber verletzt“, twitterte Passagierin Diane Akers und postete ein Bild des Tieres, dessen Panzer offensichtlich verletzt war. Als die Durchsage „Tiere auf den Gleisen“ kam, habe sie aus dem Fenster geblickt, schrieb Akers. „Ich wollte meinen Augen nicht trauen!“

Die Bahnreisende Lydia Jane White twitterte: „Der Zug hat Verspätung, weil eine riesige Schildkröte, die zu schwer ist, um angehoben zu werden, auf den Gleisen festsitzt.“ Ihren Angaben zufolge war die Schildkröte aus einem Wildtierzentrum im Südosten Englands entwischt. Ein Kundenbetreuer der Bahngesellschaft schrieb später, die verletzte Schildkröte sei zu einem Tierarzt gebracht worden und werde überleben.