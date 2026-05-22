Mallorca ist für Christine Neubauer mehr als eine Partymeile. Im berühmten «Megapark» war die Schauspielerin aber schon. Wie waren ihre Erfahrungen auf dem Ballermann?

Palma de Mallorca (dpa) - Schauspielerin Christine Neubauer zögert bei der Vorstellung, den Ballermann auf der spanischen Insel Mallorca zu besuchen. «Über Mallorca kursieren viele Vorurteile. Die sind nicht unberechtigt, aber sie treffen nur auf einen kleinen Ausschnitt der Insel zu», sagte sie der « Neuen Osnabrücker Zeitung». «Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca.»

Zwar ist die 63-Jährige nach eigenen Worten an einer Ballermann-Party interessiert und würde gerne ein Konzert von Sänger Lorenz Büffel («Johnny Däpp») besuchen. Der Zeitung sagte sie jedoch auch: «Aber ich traue mich nicht.»

Neubauer, bekannt aus «Die Landärztin», berichtete von früheren Erfahrungen: Einmal sei sie mit dem Auto am «Bierkönig» vorbeigefahren. «Als die Leute mich sahen, ging das Gegröhle schon los: "Die Neubauer!"» Im «Megapark» sei sie schon gewesen, bei einer Mottoparty mit geladenen Gästen und im geschlossenen Bereich. «Das zählt nicht», so Neubauer. Sie habe dabei eine Perücke getragen und sei trotzdem erkannt worden. «Wenn ich mich je an den Ballermann wage, wird es auf jeden Fall schwierig.»

Auf Mallorca hatte Neubauer erst kürzlich ihren Lebensgefährten José Campos geheiratet. Wie die «Bunte» Anfang Mai berichtete, hatten sich die Schauspielerin und der chilenische Fotograf im engsten Familienkreis das Ja-Wort gegeben.