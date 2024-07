James Sikking spielte in vielen Filmen und Serien mit. Nun ist er mit 90 Jahren gestorben.

Berlin (dpa) - US-Schauspieler James Sikking ist tot. Er sei bereits am Samstag in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen einer Demenzerkrankung gestorben, hieß es in einer Erklärung seiner Sprecherin Cynthia Snyder, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Demnach wurde der Schauspieler 90 Jahre alt. «In einer bewundernswerten Karriere hat uns das aufregende Gesicht von Sikking Dramen, Komödien, Tragödien und urkomische Burleske gegeben», hieß es.

Der 1934 in Los Angeles geborene Sikking spielte in seiner rund sechs Jahrzehnte langen Karriere in mehr als 200 Film- und Fernsehprojekten mit - unter anderem in der US-Polizeiserie «Polizeirevier Hill Street» und der Sitcom «Doogie Howser, M.D.». «Sein Talent, seine Integrität und sein Einfallsreichtum haben das Publikum fasziniert und begeistert», hieß es in dem Statement weiter. Sikking war verheiratet und hatte zwei Kinder.