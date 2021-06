Wegen Sicherheitsbedenken hat die Denkmalschutzorganisation English Heritage einen Livestream zur Sonnenwende-Feier in Stonehenge unterbrochen. Etwa 100 Menschen waren am frühen Montagmorgen an der weltbekannten Steinformation erschienen. Wegen ihnen wurde die Übertragung im Internet gestoppt. Stattdessen zeigte English Heritage den Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern des Streams vorübergehend vorbereitetes Material.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Organisation zuvor gebeten, auf einen Besuch der jeweils 25 Tonnen schweren, jahrtausendealten Steine zu verzichten. „Es ist enttäuschend, dass dies geschehen ist, aber in dieser Situation müssen wir zuerst an die Sicherheit unserer Mitarbeiter denken“, sagte Organisator Ed Shires.

Zweck immer noch unklar

Es war bereits das zweite Jahr in Folge, dass die Sonnenwende-Feier an dem Denkmal nur online stattfand. Üblicherweise versammeln sich Zehntausende am Morgen des längsten Tag des Jahres. Dann geht die Sonne hinter dem sogenannten Heelstone auf, dem alten Eingang zum Steinkreis, und Sonnenstrahlen fallen ins Zentrum des Monuments. Wozu die Steinkolosse der Jungsteinzeit ursprünglich gedacht waren, ist noch immer nicht eindeutig geklärt.