In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Das teilte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Sonntagabend mit.

Kopenhagen (dpa) - Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.