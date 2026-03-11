Als plötzlich Schüsse auf Rihannas Anwesen fallen, ist die Sängerin zu Hause. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Die Verdächtige könnte lebenslang hinter Gitter kommen.

Los Angeles (dpa) - Wegen des Versuchs, Popstar Rihanna zu töten, ist in den USA Anklage gegen eine 35 Jahre alte Frau erhoben worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird der Verdächtigen unter anderem versuchter Mord zur Last gelegt. Sie habe «versucht, die Musikerin Rihanna zu töten», als sie mehrere Schüsse auf das Haus der Sängerin in Los Angeles abgefeuert habe. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntag niemand. Der Verdächtigen droht laut Staatsanwaltschaft lebenslange Haft.

Rihanna befand sich laut Polizei auf dem Grundstück, als die Schüsse fielen. Auch ihr Ehemann, US-Rapper A$AP Rocky, und die drei gemeinsamen Kinder seien zu Hause gewesen, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf Ermittler. Die abgefeuerten Schüsse trafen laut CNN unter anderem eine Grundstücksmauer. Auch ein Wohnwagen auf dem Gelände, in dem sich die auf Barbados geborene Sängerin und ihr Mann gerade befanden, sei getroffen worden, schrieb die Zeitung «Los Angeles Times» unter Berufung auf Ermittler.

Mit einer halbautomatischen Waffe geschossen

Angaben zum möglichen Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Die Verdächtige habe mit einer halbautomatischen Waffe geschossen, berichtete die Staatsanwaltschaft weiter. Nach der Tat sei sie zunächst geflohen, konnte aber wenig später gefasst werden, hieß es. Auf freien Fuß könne die Frau aus dem Bundesstaat Florida nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 1,9 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro) kommen. Für Ende März ist eine Anhörung geplant.

Rihanna brachte 2005 mit «Pon de Replay» ihre erste Single heraus und wurde später mit Hits wie «Umbrella», «Work» und «Diamonds» zu den erfolgreichsten Pop-Sängerinnen überhaupt. Sie hat auch eine eigene Kosmetiklinie und Unterwäschemarke.