Panorama Schüsse an Schule in Türkei - mindestens sieben Verletzte

Türkei
In der türkischen Stadt Sanliurfa an einem Gymnasium waren Schüsse zu hören, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete.

An einer Schule in der Türkei fallen Schüsse. Mehrere Personen werden verletzt, heißt es von lokalen Medien. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Sanliurfa (dpa) - An einer Schule im Südosten der Türkei sind Medienberichten zufolge Schüsse gefallen - mindestens sieben Personen wurden demnach verletzt. In der türkischen Stadt Sanliurfa an einem Gymnasium waren Schüsse zu hören, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Unter den Verletzten seien DHA zufolge auch Schüler. Der Angreifer sei bisher nicht identifiziert und befinde sich noch in der Schule.

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