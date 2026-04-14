Panorama Schüsse an Schule in Türkei - mindestens 16 Verletzte

Schüsse an Schule in Türkei
In der türkischen Stadt Sanliurfa an einem Gymnasium waren Schüsse zu hören.

An einer Schule in der Türkei fallen Schüsse. Mehrere Personen werden verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Sanliurfa (dpa) - An einer Schule im Südosten der Türkei sind Schüsse gefallen - mindestens 16 Personen wurden verletzt. In der türkischen Stadt Sanliurfa an einem Gymnasium waren Schüsse zu hören, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz.

Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gebe es bisher insgesamt 16 Verletzte. Vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizeibeamter und eine Person aus dem Kantinenpersonal seien unter den Verletzten. Der Täter sei ein ehemaliger Schüler der Schule gewesen. Er habe sich das Leben genommen. Die Schule sei mittlerweile evakuiert worden.

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