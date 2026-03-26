Bald ist Ostern. Barbara Schöneberger erinnert sich an einen besonderen Trick ihres Großvaters bei der Ostereiersuche - und wie sie ihn früher für ihre eigenen Kinder übernommen hat.

Berlin (dpa) - Moderatorin Barbara Schöneberger (52) hat bei der Ostereiersuche für ihre Kinder früher auf eine bewährte Strategie ihres Großvaters gesetzt. Sie habe oft einen Trick von ihm angewandt, als ihre Kinder noch kleiner gewesen seien, sagte Schöneberger, die am Samstagabend wieder den Showklassiker «Verstehen Sie Spaß?» moderiert (20.15 Uhr im Ersten).

«Er hat mit mir immer einen Osterspaziergang gemacht. Dabei hatte er exakt drei Schokoladenostereier dabei. Die hat er während des Spaziergangs immer wieder in die Gegend geworfen und mich dann finden lassen», führte die Entertainerin aus. «Ich habe ihm natürlich vertrauensvoll die Eier gegeben, damit er sie für mich verwahrt. Am Ende des Spaziergangs war ich sicher, ganz viele Eier gefunden zu haben, tatsächlich blieb es natürlich bei den dreien».

Da es aber auch noch viele andere Sachen gab, so Schöneberger, habe sie es nicht wirklich bemerkt. Zu Ostern bemale die ganze Familie immer Eier. Auch gebe es immer ein «riesengroßes Event» mit allen. Inzwischen seien alle Kinder so groß, dass es nicht mehr nur in Schmiererei und Chaos ende.

Fitzek legt Kalkofe herein

Für die vom Südwestrundfunk (SWR) in Berlin aufgezeichnete Fernsehshow waren wieder verschiedene Promis im Einsatz. Autor Sebastian Fitzek legt bei «Verstehen Sie Spaß?» zum Beispiel den Komiker Oliver Kalkofe mit einem absurden Thriller-Projekt herein. Schauspieler Moritz Bleibtreu nimmt Immobilienmakler bei einer Haussuche aufs Korn. Und Schauspielerin und Model Larissa Marolt wird mit einem Dreh zu einem fragwürdigen Werbedeal in die Falle gelockt. Zu Gast sind auch die Schauspielerin Meltem Kaptan und Rapper Eko Fresh.

Welche Verkleidung immer noch Schönebergers Profilbild ist

Schöneberger selbst ist bei einem Konzert von Sänger Nico Santos wieder als Lockvogel zu sehen. Dort überrascht sie Fans beim Sicherheitscheck und verkleidet sich dafür als männlicher Sicherheitsbeamter. Ihre Lieblingsverkleidung ist immer die, die möglichst weit entfernt von ihrem persönlichen Kleidungsstil liegt, wie die Moderatorin sagte.

«Dementsprechend war natürlich der Security-Mann bei dem Nico Santos-Konzert ganz weit vorne. Und der ist auch nach wie vor mein WhatsApp-Profil-Bild. Ich, mit dieser Kurzhaarfrisur und dem Bart, das irritiert all meine Freunde dauerhaft, und das ist immer wieder Thema».