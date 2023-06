Unternehmer schlagen Alarm, Anwohner haben Angst. Am Ballermann sorgen die Saufurlauber dieses Jahr bereits vor dem Start der Hauptsaison für Ärger. Viele verzichten sogar auf ein Hotelbett.

„Steige hackedicht aus dem Flieger“, grölt die Menge, die sich in einer der Kultschenken an Mallorcas Playa de Palma vergnügt. Die Zeile gehört zum Trinklied „Peter Pan“, einem der diesjährigen Hits an der „Ballermann“-Partymeile. Und dann wird der Refrain der feuchtfröhlichen Hymne angestimmt: „Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaub’, dass ich fliegen kann wie Peter Pan.“

Schon in der Ankunftshalle auf dem Flughafen Palma wird lautstark gesungen. Jetzt, kurz vor Beginn der Hochsaison am 1. Juli, sind viele Reisegruppen unterwegs. Einige junge Männer halten Bierbüchsen in der Hand. Andere tragen T-Shirts, die mit Sprüchen wie „Malle 2023 – Prost!“ oder „Ich will saufen!“ dekoriert sind. Im Juni kommen besonders gerne Fußballklubs und Schülergruppen, um den Saisonabschluss oder das bestandene Abitur zu feiern.

„So schlimm wie noch nie“

„So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie“, sagt Beatrice Ciccardini vom Restaurant „Zur Krone“, das direkt an der Strandpromenade der Playa de Palma liegt. „Es wird getrunken ohne Ende.“ Offenbar kämen nicht wenige Partyurlauber zum „Komasaufen“, berichtet die Wirtin. Manchmal lägen noch morgens zur Frühstückszeit Besoffene auf den Straßen.

„Schlimm, schlimmer, Ballermann. In diesem Jahr scheint Mallorcas Partymeile alle Negativrekorde brechen zu wollen“, kommentiert auch das Onlinemagazin „Mallorca Revue“.

Dabei versuchen die Behörden seit Jahren, den Sauftourismus mit Sittengesetzen und Strafandrohungen zu bekämpfen – bislang vergeblich.

Massenbesäufnis an der Promenade

Angesichts der „alarmierenden Situation“ im Party-Epizentrum Mallorcas starteten die Dachverbände der Gastronomen, Hoteliers und der Freizeitindustrie einen gemeinsamen Hilferuf: „Es reicht“, schreiben sie in einer Erklärung: „Das unzivilisierte Verhalten an der Playa de Palma ist nicht länger tragbar.“ Der Niedergang der Vergnügungsmeile sei geschäftsschädigend. Und auch die Anwohner des Viertels beklagen sich über Lärm, Müllberge und Wildpinkler vor ihren Türen.

An der Playa de Palma liegen mehr als 100 große Hotels mit annähernd 40.000 Gästebetten. Vor allem Urlauber aus dem deutschsprachigen Raum kommen in diese Ferienbastion, die ein paar Kilometer außerhalb der Inselhauptstadt Palma liegt. Hier konzentrieren sich zudem viele Biergärten, Diskotheken und Restaurants. Immer mehr Partyurlauber kehren aber nicht in die gastronomischen Betriebe ein, wo das Personal eigentlich darauf achten soll, dass das gute Benehmen nicht ganz unter den Tisch fällt. Sondern sie feiern am Strand und auf den Straßen des Viertels – mit Alkohol aus dem Supermarkt. Die kilometerlange Strandpromenade der Playa de Palma wird vor allem abends und nachts zum Schauplatz eines riesigen Massenbesäufnisses mit Tausenden trinkfreudigen Touristen.

Geldstrafen sofort kassieren

Im SOS-Ruf der Gastronomen und Hoteliers heißt es: „Das Fehlen jeglicher Kontrolle des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum und von wirkungsvollen Gesetzen, um dieses Verhalten zu bestrafen, setzt die Zukunft dieser wichtigen touristischen Zone aufs Spiel.“ Deswegen fordert die Branche die Behörden auf, hart durchzugreifen. Mit mehr Polizei. Und mit empfindlichen Geldstrafen, die möglichst sofort kassiert werden.

Ob diese Pläne helfen, den Sauftourismus zu bekämpfen, wird man sehen. Denn nicht wenige „Ballermann“-Feiertempel verdienen ja ebenfalls gut an den Partyurlaubern. Mit feuchtfröhlicher Musik werden die Gäste vielerorts animiert, bis zum Umfallen zu trinken. „Urlaub braucht jeder, nur nicht meine Leber“, heißt es zum Beispiel im Ballermann-Hit „Ciao, drei Tage blau“.

Dazu passt, dass offenbar immer mehr Besucher auf ein Bett verzichten. Stattdessen würden vor allem junge Deutsche und Niederländer am Strand übernachten, klagt der Vizepräsident des Anwohnerverbandes von S’Arenal, Alain Carbonell. „Die 18- bis 20-Jährigen kommen nur, um sich zu betrinken.“ Die Lage sei „unhaltbar“, sagte er im Gespräch mit der Zeitung „Última Hora“. Das Blatt schrieb, bei den Einheimischen herrsche „Angst“ vor dem Sommer.

