Ein Experte für Schiffsbergungen ist sicher, dass das bei der Suche nach der „Titan“ entdeckte Trümmerfeld von dem vermissten Tauchboot stammt. David Mearns berief sich in Gesprächen mit den Sendern BBC und Sky News am Donnerstag auf Aussagen, die der Präsident des „Explorers Club“ in einer WhatsApp-Gruppe gemacht habe. In der Vereinigung sind Forschungsreisende zusammengeschlossen, auch zwei „Titan“-Insassen sind Mitglieder. Mearns sagte, zu erkennen seien der sogenannte Landerahmen sowie die hintere Abdeckung des Tauchboots. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Zuvor hatte die US-Küstenwache mitgeteilt, dass ein Tauchroboter im Einsatzgebiet in der Nähe des Wracks der „Titanic“ auf ein Trümmerfeld gestoßen sei. Experten werteten die Informationen nun aus, twitterte die Behörde, ohne weitere Angaben zu machen.

Das Tauchboot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Die „Titan“ war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen „Titanic“ in rund 3800 Metern Tiefe.