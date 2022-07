Fans des im November 2020 gestorbenen argentinischen Fußballstars Diego Maradona können ihrem Idol Botschaften schicken – ins All: Ein privates Unternehmen nimmt seit Samstag Audio- und Videobotschaften auf, die mit einem Satelliten namens „Kosmischer Drache“ in den Weltraum geschickt werden sollen. Für das Vorhaben würden Botschaften aus aller Welt gesammelt, sagte einer der Initiatoren, Maximiliano Fernando Gallo.

Hintergrund ist eine Anekdote der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Als Maradona im Viertelfinale die halbe englische Mannschaft umdribbelte und für Argentinien das zweite Tor schoss, das später zum „Tor des Jahrhunderts“ erklärt wurde, rief der uruguayische Sportreporter Victor Hugo Morales: „Du kosmischer Drache, von welchem Planeten kommst du?“ Argentinien gewann das WM-Endspiel gegen Deutschland –und Maradona wurde vollends zum Weltstar.

Die Nachrichten der Fans werden auf einer Festplatte zusammen mit einem Paar von Maradonas Fußballschuhen mit dem Satelliten ins All geschickt. Wann und wo die Rakete mit dem Satelliten starten soll, steht noch nicht fest. Eine Botschaft allerdings schon. „Wir lieben dich und werden uns immer an dich erinnern. Halte durch, Diego!“, sagte Enrique Trincado, der die Nachricht auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Buenos Aires aufsprach.