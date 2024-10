Die Halloween-Partys von Heidi Klum sind legendär. Popsänger Sasha ist zum zweiten Mal dabei - und nimmt es erst gar nicht mit den Kostümideen der Gastgeberin auf.

Hamburg (dpa) - Popsänger Sasha (52) wird mit seiner Frau Julia Ende des Monats auf der Halloween-Party von Heidi Klum in New York zu Gast sein - und macht sich über seine Verkleidung keinen großen Kopf. «Den Druck muss man sich nehmen. Was Heidi, Tom und Bill machen, ist ja verrückt. Mit denen muss man nicht mithalten, das wäre Quatsch», sagte der Musiker («I Feel Lonely», «Lucky Day») der Deutschen Presse-Agentur.

Supermodel Klum ist bekannt für ihre ausgefallenen und aufwendigen Kostüme, die sie zu ihren legendären Partys in der US-Metropole trägt. Auch Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill werden bei der Gelegenheit gern kreativ. Hinweise auf ihr Partnerkostüm gibt die 51-Jährige seit Tagen auf Instagram.

Cool, witzig und gruselig

Sasha, der 2019 bei der Hochzeit von Klum und Kaulitz auf Capri auftrat, ist bereits zum zweiten Mal auf die Feier am 31. Oktober eingeladen. «Man hat schon den Anspruch, was Vernünftiges anzuziehen. Es sollte cool, witzig und auch etwas gruselig sein.»

Der 52-Jährige ist ab Montag zusammen mit den Kaulitz-Zwillingen in einem Halloween-Special der Comedy-Show «LOL - Last One Laughing» auf Amazon Prime Video zu sehen. Die acht Promis müssen dabei versuchen, nicht über die Witze und Auftritte der anderen zu lachen - sonst fliegen sie raus.