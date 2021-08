Es geht um eine «rebellische Lady». Sarah Ferguson legt einen historischen Roman vor - angereichert mit persönlichen Erfahrungen.

London (dpa) - Die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, Sarah Ferguson, hat ihren ersten historischen Roman veröffentlicht. „Her Heart for a Compass“ (Ihr Herz als Kompass) ist am Dienstag erschienen, wie der Verlag Mills and Boon mitteilte.

In der Erzählung, die Ferguson gemeinsam mit der erfahrenen Autorin Marguerite Kaye schrieb, gehe es um die „sehr rebellische Lady“ Margaret Montagu Scott, wie sie in einem Video zur Veröffentlichung erzählt. Diese rebelliert gegen die Erwartungen der feinen Kreise in den 1870er Jahren und bricht aus einer arrangierten Ehe aus.

Eigene Erfahrungen

Für die fiktive Erzählung hat „Fergie“, wie die 61 Jahre alte Herzogin von York auch genannt wird, laut eigenen Aussagen auch Elemente aus ihrer eigenen Biografie verwendet.

Ferguson und der zweitälteste Sohn der Queen, Prinz Andrew (61), ließen sich 1996 nach zehn Jahren Ehe scheiden. Trotzdem sind sie nach eigenen Angaben immer noch eng befreundet. Sie zeigte sich auch demonstrativ an der Seite ihres Ex-Mannes, nachdem der wegen einer mutmaßlichen Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Erklärungsnot geraten war.

Zuvor hatte Ferguson bereits Kinderbücher geschrieben und in der Pandemie auch auf einem eigenen Youtube-Kanal Geschichten vorgelesen.

