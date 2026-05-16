Der Countdown läuft. Die letzte Generalprobe vor dem Finale ist vorbei. Beim großen Auftritt wird Sarah Engels von der Familie unterstützt - und von einem Faultier.

Wien (dpa) - Bei Deutschlands ESC-Teilnehmerin Sarah Engels wächst unmittelbar vor dem Finale des Eurovision Song Contests die Zuversicht. Sie fühle sich gut, sagte die 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach der letzten Generalprobe wenige Stunden vor der Show. Engels wird von ihrer Familie unterstützt. «Meine Mama und mein Bruder werden in der Halle sein. Mein Mann sitzt natürlich neben mir auf der Couch», sagte sie weiter. Alle Finalisten warten auf den Sofas im sogenannten Green Room auf das Ergebnis.

Glück erhofft sich Engels auch von ihrem Maskottchen, einem Faultier. «Das Faultier wird mit uns auf der Couch sitzen und die Daumen drücken.» Am Abend geht das Finale des ESC, das als eines der größten Musikspektakel der Welt gilt, über die Bühne. 25 Lieder und ihre Interpreten ringen um den Sieg (ab 21.00 Uhr live im Ersten). Voraussichtlich mehr als 150 Millionen Zuschauer werden das Event am Fernseher verfolgen.

Sarah Engels überzeugte in Wien bislang mit souveränen Auftritten. Foto: Jens Büttner/dpa

Sänger Noam Bettan tritt für Israel an. Foto: Jens Büttner/dpa

Das finnische Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen wird hoch gehandelt. Foto: Jens Büttner/dpa