Ein neues Gesetz sorgt auf der afrikanischen Insel mit ihren schönen Stränden für ziemliche Unruhe.

Was darf man, und was geht gar nicht? Was ist kulturelle Aneignung, was verstößt gegen religiöse Sitten oder gegen Gebräuche – oder gegen den jeweiligen guten Geschmack? Überall auf der Welt wird über solche Fragen gestritten – auch in Sansibar vor der Ostküste Afrikas. Auf der zu Tansania gehörenden Insel ist jetzt ein Streit um geflochtenes Haar bei Männern entbrannt. Die Behörden des semiautonomen Eilandes sehen durch die Frisur traditionelle Werte und Kultur in Gefahr.

„Die Polizei wird alle Männer festnehmen, die sich die Haare flechten; es ist inakzeptabel“, wird der Geschäftsführer des Kunst-, Film- und Kulturrats der Insel zitiert. Demnach erwarte Männer mit Zöpfen ein Bußgeld von mehr als 370 Euro oder eine Gefängnisstrafe von einem halben Jahr. So solle die „Form von Sittenlosigkeit“ bekämpft werden.

Einfach nie vollstreckt

Geflochtenes Haar bei Männern wird auf Sansibar als Jugendkultur wahrgenommen. Diese sei von außen auf die traditionell muslimische Insel importiert worden, kritisieren Kulturschützer. Bereits seit 2015 dürfen Männer auf der Tropeninsel nicht mehr ihre Haare flechten; das entsprechende Gesetz wurde laut Berichten bis jetzt aber nie vollstreckt.

Unklarheit herrschte lange Zeit, ob der jüngste Vorstoß auch die vielen Touristen treffen soll, die Devisen an die Sandstrände mitbringen. Örtlichen Medien zufolge hat die Regierung ein „Nein!“ signalisiert.