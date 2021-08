Was uns Menschen recht ist, ist Tieren billig: Dieser Löwe hat es sich jedenfalls ganz besonders gemütlich gemacht und seinen Kopf für ein Nickerchen auf ein flauschiges Kissen gelegt. Das Tier lebt zusammen mit vielen weiteren Raubkatzen im Schutzgebiet Lionsrock im südafrikanischen Bethlehem. Viele der Großkatzen stammen aus Zoos, Zirkussen und schlechter Privathaltung. Schon über 100 Tiere konnten gerettet und dorthin untergebracht werden. Die Mitarbeiter können viele traurige Geschichten über die Tiere erzählen. Manche haben ihr bisheriges Leben in einem winzigen Käfig verbracht. Einige hatten zuvor noch nie Gras unter ihren Pfoten gespürt. Im Lionsrock stehen den Tieren mehr als zwölf Quadratkilometer zur Verfügung. „Da viele der Raubkatzen nicht komplett zurück in die Wildnis entlassen werden können, versuchen wir sie aktiv zu halten. Wir kümmern uns um sie und versuchen, ihnen ein bestmögliches Leben zu bieten“, sagt Chef-Tierpflegerin Kelly Lambe.