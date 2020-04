Urlaub ist in Corona-Zeiten unmöglich. Doch per Live-Stream kann man bequem vom Sofa aus auf Safari gehen. Für die Anbieter in Kenia und Südafrika geht es dabei um mehr als Unterhaltung in der Selbstisolation.

Ein Löwe sitzt neben einem Busch, guckt sich um und legt sich dann ins Gras. Die Geräuschkulisse zeugt von der kenianischen Savanne: Zikaden zirpen, Vögel singen. Hin und wieder erklärt eine männliche Stimme etwas zu den majestätischen Vierbeinern. Das Bild ist etwas verpixelt. Kommentare von Zuschauern erscheinen auf dem Bildschirm. Eine Nutzerin scheint sich mit dem schlummernden Löwen identifizieren zu können: „Quarantänen-Stimmung“, schreibt sie.

Live auf Instagram beobachten Zuschauer eine Safari im Wildreservat Ol Pejeta in Kenia. Wie auf einer echten Pirschfahrt fährt Safari-Guide Samuel Mbogo mit einem Kollegen durch das 360 Quadratkilometer große Reservat und klärt seine Zuschauer über die Tiere und die Natur auf. Nur, dass seine Zuschauer nicht hinten im Fahrzeug sitzen, sondern zu Hause auf ihren Sofas. Mit seinem Smartphone streamt er live, was er sieht, und beantwortet Fragen. „Diese virtuellen Game Drives machen sogar mehr Spaß als die echten, denn die Menschen sind richtig interessiert und involviert“, sagt Mbogo.

Abruptes Ende aller Reisen

Die Coronavirus-Krise hat Reisen weltweit ein abruptes Ende gesetzt. Fast schlagartig wurden Flüge gestrichen und Hotel-Buchungen storniert. So ist der Tourismus in Ländern wie Kenia und Südafrika eingebrochen, bevor die ersten Fälle des Erregers Sars-CoV-2 dort überhaupt bestätigt wurden. Südafrika hat wegen einer landesweiten Ausgangssperre sogar alle Parks dichtgemacht.

„Wir haben uns überlegt, wie können wir Afrika zu unseren Gästen bringen, die nicht hierherkommen können?“, sagt Nicole Robinson, die Marketing-Chefin von andBeyond. Die Hotel-Gruppe hat wegen der Corona-Krise auch Online-Safaris gestartet. Zweimal täglich streamen sie über Instagram, Facebook und Youtube aus vier verschiedenen Wildreservaten in Südafrika live: Elefanten, die im Sand buddeln; Antilopen, die eine Straße entlang schlendern.

Zuschauer aus der ganzen Welt

Zuschauer scheinen über das Angebot begeistert zu sein. „Vielen Dank, dass ihr mein Social Distancing zu Hause jeden Morgen in Toronto, Kanada, viel besser macht“, schreibt eine Zuschauerin, die einem Nashorn zuschaut. „Tolles Erlebnis!“, schreibt ein Facebook-Nutzer, während im Hintergrund live ein Leopard gähnt. Natur-Begeisterte schalten aus Kuwait, Tansania, Amsterdam, Mexiko, Sudan und Kanada ein.

Für die Anbieter geht es zum einen um gute PR. So können sie etliche Menschen erreichen, die zuvor noch nie auf Safari waren, und ihnen einen derartigen Urlaub – wenn irgendwann die Corona-Krise vorbei ist – schmackhaft machen. Neue Besucher jetzt schon an Land zu ziehen, ist wichtig. Denn andBeyond erwartet wegen der Erkrankung Covid-19 bis Juli 2021 gar keinen oder nur sehr geringen Umsatz.

Sorge vor mehr Wilderei

Doch es geht auch um den Tierschutz. „Mehr als 70 Prozent unserer Einnahmen kommen aus dem Tourismus. Ohne Geld können wir unsere Wildtiere nicht schützen“, erklärt Mbogo, der seit rund zehn Jahren für Ol Pejeta arbeitet. Die Einnahmen müssen reichen unter anderem für die rund 700 Mitarbeiter, den Erhalt des etwa 120 Kilometer langen Zauns des Reservats und die Ranger. Und diese schützen neben all den wilden Tieren zwei besonders wichtige Individuen: Najin und Fatu, die letzten zwei Nördlichen Breitmaulnashörner der Welt. Vielleicht führen die Online-Safaris zu der einen oder anderen Spende – oder werfen zumindest ein Licht auf die Tiere.

Denn die Angst ist groß, dass die Corona-Krise gefährliche Konsequenzen für den Tier- und Naturschutz haben wird. „Das Risiko besteht definitiv, dass die Wilderei steigen wird“, sagt Katharina Trump von der Umweltorganisation WWF. Sollten Schutzgebiete weniger Geld haben, könnten sie womöglich nicht die gleichen Patrouillen gewährleisten wie sonst. Und die durch die Corona-Krise ausgelöste wirtschaftliche Not könne dazu führen, dass mehr Menschen in Schutzgebiete eindringen und wildern.