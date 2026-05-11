Die Original-Sachertorte gilt als österreichisches Kulturgut. Nun schnitt ausgerechnet eine Tiefkühlversion des Aldi-Ablegers Hofer im Test besser ab.

Es gibt Dinge, über die sich Österreich definiert. Die Alpen gehören dazu, der Schmäh, vielleicht auch die nie ganz verschwundene Sehnsucht nach der k. u. k.-Vergangenheit. Und natürlich Apfelstrudel und Sachertorte.

Umso empfindlicher dürfte das Land nun ein Blindtest getroffen haben, bei dem ausgerechnet eine Tiefkühl-Sachertorte des Aldi-Ablegers Hofer besser abschnitt als das berühmte Original aus dem Wiener Hotel Sacher. Ausgerechnet zu Beginn der ESC-Woche, in der Österreich sich einmal mehr als kulturell charmante Bühne Europas präsentieren will, wirkt diese Nachricht wie eine kleine nationale Verunsicherung aus dem Tiefkühlregal.

Aprikosen-, Verzeihung: Marillenmarmelade

Man könnte einwenden, es ginge dabei nur um Kuchen. Aber es ist natürlich mehr als das. Denn die Sachertorte ist längst mehr als ein Dessert. Sie ist Marke, Tradition und ein Stück österreichischer Selbstvergewisserung.

Wer im Hotel Sacher ein Stück Torte bestellt, kauft nicht nur Schokolade und Aprikosenmarmelade, Verzeihung: Marillenmarmelade. Mitserviert werden Geschichte, Kronleuchter und die Vorstellung eines eleganten alten Wien.

Deshalb sorgt der Test für einige Turbulenzen. Denn Blindverkostungen sind radikaldemokratisch. Sobald Verpackung, Name und Aura verschwinden, bleibt nur noch Geschmack übrig. Vor der Verkostung sind alle Torten gleich.

Ein Erinnerungsfoto bei Hofer?

Und es geht dabei längst nicht mehr nur um die Sachertorte: Der Vertrauensvorsprung großer Namen wird kleiner. Menschen hinterfragen heute stärker, ob Prestige tatsächlich Qualität bedeutet – bei Lebensmitteln ebenso wie in anderen Bereichen. Viele Menschen begegnen heute allem skeptischer, was teuer, traditionsreich und ehrfürchtig aufgeladen daherkommt. So gesehen passt es erstaunlich gut in die Zeit, dass ausgerechnet eine Tiefkühltorte den Adelstitel gewinnt.

Hinzu kommt: Originale kämpfen oft gegen überhöhte Erwartungen. Von der berühmten Sachertorte erwarten viele fast eine kulinarische Offenbarung. Tatsächlich beschreiben Kritiker sie seit Jahren eher als etwas trocken. Die Kopie hat es leichter. Sie muss nur schmecken.

Dem Mythos Sachertorte dürfte das trotzdem kaum schaden. Denn selbst wenn die Tiefkühlversion im Blindtest gewinnt, bleibt ein entscheidender Unterschied: Vor der Kühltruhe bei Hofer macht kaum jemand ein Erinnerungsfoto.