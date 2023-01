Nach einer massiven Verunreinigung durch eine wachsartige Substanz ist die Autobahn 7 am Montag in Niedersachsen bei Göttingen auf einer Länge von 50 Kilometern halbseitig gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich nach ersten Erkenntnisse mutmaßlich um flüssiges Paraffin, das während der Fahrt aus einem noch unbekannten Lastwagen ausgetreten sein dürfte. Auf der Fahrbahn sei es zu einer extrem glatten wachsartigen Verunreinigung erstarrt. Mehrere Autofahrer kamen ins Rutschen, von Unfällen sei allerdings nichts bekannt. Die Reinigungsarbeiten mit 15 Spezialfahrzeugen (unser Bild) dauerten den ganzen Tag über; vermutlich am Dienstagabend sollte die Straße wieder freigegeben werden. Zum Lösen das Paraffins wurden rund 200.000 Liter heißes Wasser benötigt. Laut Polizei war die A7 zwischen Northeim nördlich von Göttingen und Lutterberg kurz vor der Landesgrenze zu Hessen in südlicher Richtung gesperrt, auch die Umleitungsstrecken waren demnach stark überlastet.