Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verzehr von Hundefleisch hat in Korea eine lange Tradition. Nach wie vor werden Jahr für Jahr eine Million Tiere geschlachtet. Doch obwohl inzwischen eine übergroße Mehrheit ein Verbot befürwortet, ist das Thema äußerst sensibel.

Wer einmal eine koreanische Hundefarm besucht hat, wird den Anblick so schnell nicht vergessen. In den meist kleinen Hinterhofbetrieben harren die Vierbeiner in winzigen Gitterkäfigen