Tausende strömen zum Rock- und Popfestival «Highfield» an den Störmthaler See. Dann geraten zwei Gondeln eines Riesenrads in Brand - und die Feierstimmung schlägt um.

Großpösna (dpa) - Nach dem Brand auf einem Riesenrad beim Highfield-Festival nahe Leipzig steht die Frage im Vordergrund, wie es zu dem Unglück mit zwei Dutzend Verletzten kommen konnte. «Der Brandort wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers», sagte Polizeisprecherin Josephine Sader.

Gegen 21.00 Uhr war zunächst eine der 24 Gondeln des Riesenrads in Brand geraten. Dann griff das Feuer auf eine zweite Gondel über. Was genau in diesen Minuten geschah, versuchen die Ermittler noch zu klären. Nach Polizeiangaben wurden jedenfalls rund 25 Menschen verletzt - vier davon erlitten Brandverletzungen, einer zog sich eine Sturzverletzung zu. Die anderen Verletzten, darunter Ersthelfer und auch mindestens vier Polizeibeamte, wurden im Krankenhaus auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht.

Zum Alter und zum Geschlecht der Verletzten konnte die Polizei keine Angaben machen. Auch die genaue Zahl der Verletzten sei noch nicht abschließend geklärt, sagte die Sprecherin.

Die beiden in Brand geratenen Gondeln wurden durch das Feuer zerstört. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Feuers mit dem Riesenrad fuhren, blieb unklar. Üblicherweise werden die Gondeln mit maximal vier Personen besetzt.

Künstler bestürzt

«Ich bin absolut bestürzt über den Riesenradbrand während meiner Show auf dem Highfield», schrieb der Rapper Ski Aggu auf Instagram. Ihm sei über Kopfhörer mitgeteilt worden, er solle seinen Auftritt bei dem Festival auf keinen Fall abbrechen, um eine Massenpanik zu vermeiden. «Danke, dass Ihr alle so ruhig geblieben seid und dadurch eventuell Schlimmeres verhindert habt», schrieb er seinen Fans. Er wünsche allen Betroffenen eine rasche Genesung.

Festival nach zwei Stunden Unterbrechung fortgesetzt

Das von rund 30.000 Gästen besuchte Rock- und Popfestival am Störmthaler See wurde für rund zwei Stunden unterbrochen. Danach ging die Show mit einem Auftritt des Rappers Cro weiter.