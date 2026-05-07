Mit Wolle und Häkelnadeln haben fleißige Hände einen Mammut-Weltrekord versucht – und der Versuch ist gelungen. Dafür gab es nun auch die offizielle Auszeichnung vom Deutschen Rekordinstitut.

Essen (dpa) - Rund 1.600 kleine handgemachte Häkelquadrate, 25.000 Meter verarbeitete Wolle, Tausende Arbeitsstunden: In einem ungewöhnlichen Gemeinschaftsprojekt ist nach mehreren Monaten Arbeit das größte Häkel-Mammut der Welt entstanden, wie das Ruhr Museum in Essen berichtet. Die Maße des gewaltigen prähistorischen Säugetiers: 2,66 Meter hoch, 4,20 Meter lang und 1,37 Meter breit - sogar noch gewaltiger als zunächst angepeilt.

Offiziell als Weltrekord ausgezeichnet

Für das Kunstwerk gab es nun auch die offizielle Auszeichnung als Weltrekord vom Deutschen Rekordinstitut. Die Idee hatten das Ruhr Museum und der «Verein Zeit für Solidarität». Masche für Masche hatten fleißige Hände in einem offenen Strickcafé des Museums für den Weltrekord gewerkelt. Die vielen jeweils etwa elf Quadratmeter großen Häkelflächen wurden danach zu einer «Haut» für das Mammut zusammengefügt.

Über viele Wochen hinweg haben Freiwillige gehäkelt. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

Roter Faden dabei war für die hunderten Teilnehmenden auch der Gemeinschaftsgedanke, ein geselliges Miteinander und Plaudern bei Kaffee und Gebäck. Das Gerüst unter der Mammut-Haut hat laut Museum der Gelsenkirchener Künstler Stefan Demming entworfen und gebaut. Erstmals öffentlich präsentiert wird der wollige Koloss am 17. Mai beim Sommerfest im Schaudepot des Ruhr Museums.

Die Sonderschau ist kurzlich angelaufen. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Sonderausstellung «Überleben in der Eiszeit»

Das Projekt Mega-Mammut ist eingebettet in die kürzlich gestartete Paläontologischen Landesausstellung «Überleben in der Eiszeit» des Museums. In der einstigen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein werden bis Januar 2027 mehr als 350 Exponate, Animationen eiszeitlicher Landschaften oder auch lebensechte Tierplastiken gezeigt.

Die Sonderschau ist angelegt als «Reise in eine Welt zwischen Kälte und Wärme, Anpassung und Aussterben». Sie ermöglicht einen Blick zurück auf 2,6 Millionen Jahre Erdgeschichte, schlägt aber auch einen Bogen bis in die Gegenwart.