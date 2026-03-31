Eine vierteilige Doku «Heino – Karamba, Karacho, Kult!» zeigt den Sänger zu Hause, auf der Bühne und im oft gemütlichen Alltag. Er ist ein Mann ohne Lampenfieber - bis auf eine Ausnahme.

Kitzbühel (dpa) - «Die Liebe hat in meinem Leben immer schon eine große Rolle gespielt», sagt Heino. Mit 87 Jahren blickt der Sänger auf mehr als 60 Jahre Erfolg, auf Schicksalsschläge und seine Beziehungen zurück. Und: Seit einigen Jahren lebt der gelernte Bäcker - Markenzeichen dunkle Brille, strohblondes Haar, tiefe Stimme - mit seiner Wahlfamilie im österreichischen Kitzbühel. Ein Lebens-Modell, das er nach dem Tod seiner Frau Hannelore 2023 etabliert hat.

Die Dokumentation «Heino – Karamba, Karacho, Kult!» ist auf Vox ab 31. März (Folgen 1 und 2) und schon jetzt auf RTL+ zu sehen. «Heino ist absolut tiefenentspannt», sagt in einer Folge eine Freundin über ihn. Tatsächlich wirkt Heino, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Lampenfieber kennt er nach eigenen Worten nicht. Als er Anfang des Jahres von Papst Leo XIV. zu einer Privataudienz empfangen wurde, habe er aber Herzklopfen gehabt.

Vertrag bis 2038 - bis zum 100. Geburtstag

Heino hat in seiner Karriere 55 Millionen Tonträger verkauft. Tausende singen oder grölen bei seinen Auftritten Hits wie «Rosamunde» oder «Blau blüht der Enzian» mit. Seine aktuelle Tournee führt ihn durch Dutzende Städte in Deutschland. Und auch im «Bierkönig» auf dem Ballermann auf Mallorca wird er im Mai wieder auftreten. Dort habe er einen Vertrag, der ihm jährliche Auftritte bis zu seinem 100. Geburtstag 2038 sichere, sagt sein Manager Helmut Werner.

Apropos Helmut Werner: Der Mann ist nicht nur Manager, sondern für Heino auch Freund, Berater, Begleiter und wohl auch Ersatzsohn. 2019 haben sich die beiden kennengelernt. Bald managte Werner den Kult-Sänger und durfte sich jeweils über die Hälfte der Einnahmen freuen. Heino und seine über alles geliebte Ehefrau Hannelore behandelten ihn wie ein Familienmitglied. Jetzt lebt Werner mit seiner Frau Nicole und ihrem kleinen Sohn in Heinos Villa in Kitzbühel.

Manager erbt praktisch alles

«Ich habe alles von Hannelore schon bekommen und ich kriege auch alles von Heino», sagt Werner zum Thema Erbe selbstbewusst in die Kamera. Villa, Vermögen und Musikrechte gehören dazu. Heinos leiblicher Sohn Uwe dürfte weitgehend leer ausgehen. Der Draht zwischen Vater und Sohn ist erkaltet, wenn er jemals richtig glühte, diesen Eindruck vermittelt jedenfalls die Doku.

Heino fühlt sich mit 87 so fit wie mit 35 Jahren, wie er zufrieden sagt. Und auch das Drei-Generationen-Modell in seiner Villa schätzt er sehr. Er werde umhegt, müsse sich um nichts kümmern, könne bis in den späten Vormittag schlafen. «Ich hab' ein sehr schönes Leben», sagt der Kult-Star. Und sieht noch kein Ende seiner Karriere: «Ich hab' noch nicht ausgesungen.»