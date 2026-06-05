"Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" bis mindestens 2028

Die Fangemeinde der ARD-Telenovelas kann aufatmen: Die sogenannten Dailys am Nachmittag im Ersten werden erneut verlängert.

München/Lüneburg (dpa) - Die beiden ARD-Telenovelas «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» sind mit jeweils 180 Folgen um ein Jahr verlängert worden. Die ARD-Gremien stimmten dem zu, wie ein Sprecher am Freitag in München mitteilte. Die Erstausstrahlungen der «Rosen»-Episoden laufen montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten, die von «Sturm der Liebe» um 15.10 Uhr.

«Beide Serien werden weiterhin in einer Länge von 50 Minuten pro Folge produziert. Nach derzeitigem Planungsstand werden beide Serien dann bis ins Jahr 2028 hinein laufen», sagte der Sprecher der ARD-Programmdirektion. Im Jahr 2024 hatte es eine Debatte gegeben, die Serien eventuell nur noch in halb so langen Folgen auszustrahlen.

«Roten Rosen» ist in Lüneburg angesiedelt. Die im historischen Zentrum gedrehten Außenaufnahmen locken viele Touristen in die Stadt. Am Freitag stand Folge 4.355 im ARD-Programm. Die Serie läuft seit November 2006.

«Sturm der Liebe» ist in Bayern beheimatet, am Freitag war Folge 4.608 im Ersten angekündigt. Die Serie läuft seit September 2005.