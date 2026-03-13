Punkte-Krösus Ross Antony legte einen Traumstart bei «Let's Dance» hin - doch in der neuen Ausgabe ist nun alles anders. Ein Problem war wohl auch «Spaghetti Bolognese» in den Beinen.

Köln (dpa) - Vom Höhenflug zum Dämpfer: Für Sänger Ross Antony (51) ist es in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» bei der Wertung steil bergab gegangen. In der vergangenen Woche hatte das ehemalige Mitglied der Band Bro'Sis zusammen mit Partnerin Mariia Maksina die Jury mit einem furiosen Charleston begeistert und satte 25 Punkte eingesammelt - den Höchstwert aller Kandidaten. Davon konnte in der neuen Ausgabe am Freitagabend in Köln keine Rede mehr sein.

Antonys Cha-Cha-Cha zum Song «Hand on Your Heart» von Kylie Minogue wurde mit mauen 13 Punkten abgestraft. Bei der Jury kam die Darbietung nicht wirklich gut an. Jurorin Motsi Mabuse etwa befand, dass in dem Tanz «ein bisschen Spaghetti Bolognese drin» gewesen sei. Sie erkannte deutliche Fehler.

«Du bewegst dich gut», urteilte Juror Joachim Llambi - warnte Antony aber auch vor dem «ganzen Schnickschnack», den er mitunter zeige. «Mach weniger Chi­chi und Huhu und Haha, sondern konzentriere dich darauf, was unten passiert. In deinen Füßen, in deiner Technik», mahnte Llambi. Juror Jorge González sagte zu Antony: «Du warst sehr aufgeregt. Das war zu merken.»

«Irgendwann machen die Beine, was sie wollen»

Der Sänger selbst gab zu, dass ihm der Tanz nicht ganz leicht gefallen sei. «Man trainiert die ganze Woche, es läuft alles super, man kommt auf diese Bühne - und irgendwann machen die Beine, was sie wollen», berichtete er. Es sei auch schwierig gewesen, sich von einem Charleston als Tanz auf einen Cha-Cha-Cha umzustellen.

Bei «Let's Dance» entscheidet nicht die Jury allein, wer eine Runde weiterkommt. Auch die Zuschauer können abstimmen. Ob Ross Antony auch in der nächsten Ausgabe der Tanz-Show dabei sein kann, war zunächst noch unklar - das sollte sich in der Nacht zu Sonntag zeigen.