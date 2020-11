Die neue japanische Vogelscheuche: Eigentlich gelten Wölfe in Japan seit etwa 100 Jahren als ausgestorben. Doch nun kehren sie zurück – in Form von Robotern.

Die Erfindung namens „Super Monster Wolf“ soll Braunbären von Ortschaften und Feldern fernhalten. Das hat scheinbar Erfolg: In der japanischen Stadt Takikawa auf der Insel Hokkaido wurde so ein Roboter-Wolf aufgestellt, wie die Zeitung „Mainichi“ berichtet. Dort seien in letzter Zeit immer mehr Braunbären gesichtet worden, auch in bewohnten Teilen der Stadt. Seit der Robo-Wolf die Stadt beschützt, wurde laut Zeitungsbericht kein Bär mehr gesehen. 1,20 Meter lang ist das gruselige Tier und steht in 90 Zentimetern Höhe. Ein Bewegungsmelder erkennt, wenn Tiere oder Menschen in der Nähe sind. Dann beginnt der Wolf, sich zu bewegen, mit dem Kopf zu wackeln und verschiedene Geräusche zu machen: Wolfsheulen sei dabei sowie Maschinenbrummen, berichten verschiedene Medien. 60 unterschiedliche Geräusche könne der Roboter machen, so würden sich die Bären nicht daran gewöhnen.