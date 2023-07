Der Latin-Star und der syrisch-schwedische Künstler gehen nach fünf Jahren Ehe getrennte Wege. Ihre gemeinsamen Kinder wollen sie weiter zusammen erziehen.

San Juan (dpa) - Der Popstar Ricky Martin und sein Ehemann Jwan Yosef wollen sich scheiden lassen. «Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, unsere Ehe mit Liebe, Respekt und Würde für unsere Kinder zu beenden», teilte das Paar gemeinsam auf ihren jeweiligen Konten in sozialen Medien mit.

«Unser größter Wunsch ist es nun, weiterhin eine gesunde Familiendynamik und eine Beziehung zu haben, die auf unserer echten Freundschaft basiert, während wir die gemeinsame Erziehung unserer Kinder fortsetzen.» Sie hätten seit einiger Zeit darüber nachgedacht, ihr Beziehung zu verändern, hieß es.

Der 51 Jahre alte Martin war mit zwölf Jahren in seiner Heimat Puerto Rico in die Boygroup Menudo aufgenommen worden. Er blieb fünf Jahre lang Mitglied der international erfolgreichen Gruppe, bevor er nach Mexiko ging, in Telenovelas mitspielte und eine Rolle in der US-Seifenoper «General Hospital» bekam.

In den 1990er Jahren wurde er als Solo-Sänger mit Hits wie «María» und «Livin' La Vida Loca» zu einem der erfolgreichsten Musiker der Welt. Er nimmt weiterhin Musik auf und gibt Konzerte. Ab Oktober will er mit Enrique Iglesias und Pitbull in den USA und Kanada auf Tour gehen. Demnächst soll er in der Miniserie «Palm Royale» auf Apple TV+ zu sehen sein.

Nach mehreren Beziehungen mit Frauen und viel öffentlicher Spekulation über seine sexuelle Orientierung gab Martin im Jahr 2010 bekannt, schwul zu sein. «Ich bin stolz, zu sagen, dass ich ein glücklicher homosexueller Mann bin», schrieb er auf seiner Website. Er gilt inzwischen als schwule Ikone. Im Jahr 2018 heiratete er den syrisch-schwedischen Künstler Yosef (38) - ein bildender Künstler und Maler, der aus einer syrischen Familie stammt und in Schweden aufwuchs. Sie hatten sich 2015 über Instagram Nachrichten geschrieben und erst nach einem halben Jahr persönlich getroffen.

Zusammen haben Martin und Yosef eine vierjährige Tochter, Lucía, und einen drei Jahre alten Sohn, Renn. Im Jahr 2008 war Martin bereits Vater der Zwillingsbrüder Matteo und Valentino geworden, die eine Leihmutter zur Welt brachte. Diese werde er weiter allein erziehen, berichtete am Donnerstag das US-Magazin «People».