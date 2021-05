Während US-Stars in normalen Zeiten für 10.000 Dollar gefeiert werden, sollte es in Corona-Zeiten schon mindestens eine Million sein. Vor allem sollte man sich auch überlegen, wem man gibt – und wem nicht.

Krisenzeiten sind Spendenzeiten – besonders bei den Prominenten in den USA. Dort wird derzeit mit großer Gesten gegeben. Und das wird ebenso groß kommuniziert. Allerdings sind die Preise deutlich gestiegen: Während in normalen Zeiten ein Promi bei 10.000 Dollar Trinkgeld für das Küchen- und Service-Team mit guter Presse rechnen darf, beginnt die Wahrnehmungsgrenze derzeit bei einer Million. Nachdem Twitter-Gründer Jack Dorsey bereits eine Milliarden-Spende in Aussicht gestellt hat, kann man mit sechs- oder gar fünfstelligen Summen jedenfalls kaum noch auf sich aufmerksam machen.

Wobei es gar nicht so sehr auf die Summe ankommt. „Wichtig ist vielmehr, dass die Spende damit zu tun hat, wofür man auch sonst mit seiner Persönlichkeit steht“, sagt der US-Marken-Experte William Arruda. Wie das aussehen kann, zeigen derzeit einige Stars bei der Auswahl der Empfänger ihrer Gaben. So haben etwa die Rapper Jay-Z und Meek Mill mehr als 100.000 Masken für Gefängnisinsassen gespendet, Rihanna stiftete 2,1 Millionen Dollar für Opfer häuslicher Gewalt.

Auf Authentizität kommt es an

Besonders positiv werden Gaben auch dann aufgenommen, wenn die Öffentlichkeit das Gefühl hat, dass die Spender sich wirklich Gedanken gemacht haben: „Ein gutes Beispiel dafür sind die Basketballspieler der L.A. Lakers, die die Gehälter aller Mitarbeiter rund um das Stadion übernommen haben, nachdem die Saison abgesagt wurde.“ Ebenfalls viel Applaus bekamen die Schauspieler Kristen Bell und Dax Shepard, die diverse Immobilien besitzen und im März verkündeten, dass die ihren Mietern zunächst die Miete erlassen.

Andererseits können auch Superreiche mit kleineren Aktionen Aufmerksamkeit generieren, wenn diese sich von der Masse abheben. Das hat jüngst der in den USA populäre Comedian, Produzent und Philanthrop Tyler Perry unter Beweis gestellt, der in seiner Heimatstadt Atlanta eines Morgens in 44 Supermärkten die Rechnungen aller Kunden übernahm, die während der für Senioren reservierten Zeiten einkauften. „Das ist grundsätzlich eine schöne Geste. Bei Tyler Perry ist es aber besonders glaubwürdig, weil er sich auch sonst für ältere und schwächere Menschen engagiert“, erklärt Arruda.

Vorsicht vor dubiosen Organisationen

Allerdings will beim richtigen Spenden nicht nur bedacht sein, welchen Organisationen man etwas gibt, sondern vor allem auch, wem nicht. Weshalb unter anderem das Schauspieler-Paar Blake Lively und Ryan Reynolds gut beraten war, ihre Millionenspende auf eine US-amerikanische und eine kanadische Hilfsorganisation aufzuteilen – und damit ihre beiden Heimatländer zu bedenken. Anderenfalls hätte sich sicherlich die eine oder die andere Hälfte ihrer Anhänger missachtet gefühlt.

„Außerdem ist es unglaublich wichtig, seine Hausaufgaben zu machen“, sagt Arruda. So sei kürzlich ans Licht gekommen, dass hinter der Initiative, die im New Yorker Central Park ein Zelt-Lazarett errichtete, eine evangelikale Organisation stehe. „Da könnte man auf dem ersten Blick meinen, mit seinen Spenden eine wunderbare Sache zu unterstützen. Allerdings würde das für jeden, der sonst Lesben und Schwule unterstützt, nach hinten losgehen. Und niemand will dafür, dass er eine große Summe spendet, einen Shitstorm ernten.“

Nichts zu geben, ist keine gute Idee

Einfach nichts zu geben ist aber auch keine gute Idee. Denn in den USA ist der Charity-Gedanke wesentlich stärker ausgeprägt als in Europa. Hier gehört das „Giving Back“ zum guten Ton. „Völlig unabhängig von der Herkunft, auch wenn man selbst unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen ist“, sagt Markenspezialist Arruda. „Sobald man die Möglichkeiten dazu hat, wird von Fans und Followern erwartet, dass man sich engagiert – auch von einer Cardi B, die bekanntlich aus der Bronx stammt und es nicht immer leicht hatte.“

Das hat die Rapperin allerdings längst verstanden. Gemeinsam mit der Modemarke Fashion Nova will sie jede Stunde der Corona-Krise 1000 Dollar geben. Bis zum 20. Mai soll die Aktion auf jeden Fall andauen. Dann wäre zumindest die derzeit übliche Million erreicht.