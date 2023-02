Eine Richterin sucht in Griechenland nach ihrem verschwundenen Sohn - dabei wirft sie ihre eigenen Prinzipien über Bord: Silke Bodenbender als kämpferische Mutter im ARD-Krimi «Spurlos in Athen».

Athen (dpa) - Eine Mutter glaubt, ihr Sohn sei in Athen fleißig am Studieren. Als sie ihn dort besuchen will, ist er verschwunden. Grimme-Preisträgerin Silke Bodenbender spielt die Richterin Marlene Neubach, die sich auf eine riskante Suche nach ihrem Sohn Jakob begibt, quer durch die griechische Millionenmetropole und am Rande der Legalität. Das Erste zeigt den Krimi «Spurlos in Athen» am Samstag um 20.15 Uhr.

Regisseur Roland Suso Richter setzt die atemlose Jagd - nach einer Drehbuchvorlage von Autor Gernot Krää - atmosphärisch dicht in Szene. Nach «Spurlos in Marseille» aus dem Jahr 2020 ist «Spurlos in Athen» die zweite Folge einer losen Reihe, die sich um das unerklärliche Verschwinden eines Menschen dreht.

In Athen fehlt nun jede Spur von Jakob (Tom Gronau). Als ihm seine Mutter telefonisch ihren Besuch ankündigt, reagiert der Student schon merkwürdig ablehnend. Als Marlene Neubach dann in ihrem Hotel eintrifft, kann sie Jakob nicht mehr erreichen. Sie fährt zu dessen Wohnheim, aber in seinem Zimmer ist ein anderer Student eingezogen. Jakob sei schon seit drei Monaten weg. Marlene fragt sich besorgt durch, im Strandcafé, an seiner angeblich neuen Adresse. Immer wieder macht sie sich Hoffnung, immer wieder läuft ihre Suche ins Leere.

Die Polizei meldet sich bei ihr. Kommissar Vergas (Kostas Antalopoulos) hat schlechte Nachrichten. Jakob soll in illegale Machenschaften verwickelt sein - für Marlene unvorstellbar. Zufälligerweise lernt Marlene Alexandros (Yousef Sweid) kennen, der ihr seine Hilfe als Anwalt anbietet. Die verzweifelte Mutter ist froh, einen Ansprechpartner in der ihr völlig fremden Stadt zu haben.

Temporeicher Krimi mit hochkarätigen Schauspielern

Hauptdarstellerin Silke Bodenbender sagte im ARD-Interview: «Mich interessieren Figuren, die Schwächen zeigen, vielleicht mit sich selbst kämpfen, dabei widersprüchlich sind und im Laufe der Geschichte eine Entwicklung durchleben.» Eine solche Rolle ist die Richterin Marlene, denn die geht bei ihrer Suche nach ihrem Sohn immer weiter.

Marlene macht Jakobs Freundin Eleni (Chara Mata Giannatou) ausfindig. Gehört ihr Sohn einer Gruppe von politischen Aktivisten an, die sich für Flüchtlinge in der Ägäis einsetzt? Bei ihren Nachforschungen gerät die Juristin auch selbst in Gefahr, setzt sich über Gesetze hinweg und muss feststellen, dass sie nicht jedem trauen kann. «Spurlos in Athen» ist ein temporeicher Krimi mit einigen überraschenden Wendungen - und mit hochkarätigen, hierzulande teils noch unbekannten Schauspielern.