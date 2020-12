Schon jetzt gib die Stadt Bonn bekannt, dass die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ im Mai 2021 nicht stattfinden wird. Das wird auch Folgen für die Veranstalter anderer Festivals dieser Größenordnung haben.

Das große Silvester-Feuerwerk ist in diesem Jahr in fast allen deutschen Städten abgesagt. Man will nicht noch weiter die Gruppenbildung und damit das Infektionsgeschehen fördern – das Zünden eigener, privater Feuerwerke bleibt mancherorts jedoch erlaubt. Auch an Feste, Konzerte und andere Großveranstaltungen ist über den Jahreswechsel nicht zu denken. Um den Veranstaltern eine gewisse Planungssicherheit zu sichern, hat die Stadt Bonn nun Anfang Dezember entsprechende Konsequenzen gezogen und „Rhein in Flammen“ abgesagt.

„Laut Auffassung der Stadt ist eine solche Großveranstaltung selbst bei einer Verbesserung der Inzidenzwerte sowie bei stabilen Infektionszahlen unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygienemaßnahmen zur Sicherung des Infektionsschutzes nicht denkbar“, zitiert der General-Anzeiger die Begründung der Stadt Bonn.

Kein Hygienekonzept für große Veranstaltungen

Das Festival in Nordrhein-Westfalen lockt jedes Jahr bis zu eine halben Million Besucher, allein in die Rheinaue kämen bis zu 150.000 Menschen. Da die Vorbereitungen für die Veranstaltung bereits angelaufen seien, wolle Jürgen Harder, Geschäftsführer des Brückenforums und seit 20 Jahren Organisator von „Rhein in Flammen“, den gut 300 Beschickern und Dienstleistern keine falsche Hoffnung machen und frühzeitig absagen. Für ein Festival dieser Ordnung gelte ganz oder gar nicht, so Harder. Ein Hygienekonzept für eine solche Großveranstaltung ließe sich nicht entwickeln.

Die Absage des Festivals wirft natürlich auch düstere Schatten auf die Planung von weiteren Großveranstaltungen 2021 auf. Die wenigsten Städte wollen sich derzeit festlegen. Wie etwa mit der rheinland-pfälzischen Variante von „Rhein in Flammen“ im Mittelrheintal verfahren wird, war auf Nachfrage bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH am Freitagnachmittag nicht zu erfahren.

In diesem Jahr wurde die Veranstaltung in „Rhein ohne Flammen“ umgetauft. Statt eines Feuerwerks erstrahlten bei der Orts-Challenge Gebäude, Plätze und Sehenswürdigkeiten entlang des Rheins in hellem Licht.

Im Mittelrheintal findet „Rhein in Flammen“ am zweiten Augustwochenende statt. Laut letzter Pressemitteilung von Rheinland-Pfalz Tourismus wird offenbar noch mit einer Veranstaltung im Jahr 2021 gerechnet. Dort wird eine Kartenverlosung angekündigt.