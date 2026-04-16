Der bei Wismar gestrandete Buckelwal ist noch am Leben, aber schwer krank. Sechs Helfer haben sich im ersten Schritt eines privaten Rettungsversuchs zu ihm begeben.

Schwerin/Wismar (dpa) - Die Rettungsaktion für den gestrandeten Wal vor der kleinen Ostsee-Insel Poel hat begonnen. Sechs Helfer haben sich im hüfttiefen Wasser zu dem Buckelwal begeben, wie im Livestream von News5 zu sehen war.

Unter anderem spritzten sie mit den Händen Wasser auf den Wal. Ehe sie sich wieder entfernten, legten sie eine Art Tuch auf das Tier, das allerdings nur einen kleinen Teil von ihm bedeckt.

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern hatten am Mittwoch eine private Rettungsmission genehmigt. Danach soll versucht werde, Luftkissen unter das Tier zu bringen und es schonend anzuheben. Dazu soll zuvor Schlick unter ihm weggespült werden.

Till Backhaus (SPD), Umweltminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, spricht am Mittwochabend auf der Ostseeinsel Poel zu Demonstranten, Aktivisten und Journalisten. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Der Wal soll dann auf einer Plane zwischen zwei Pontons gelagert und in die Nordsee beziehungsweise in den Atlantik transportiert werden. Ein Schlepper soll die Pontons ziehen.