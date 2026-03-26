Mit mehreren Baggern möchten Experten einen vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal retten. Dabei versuchen zahlreiche Schaulustige, einen Blick auf das große Tier zu erhaschen.

Timmendorfer Strand (dpa) - Die Baggerschaufel ist bis auf einen Meter an den Buckelwal herangekommen - doch die Rettungsaktion für den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Meeressäuger dauert weiter an. Zunächst hatten mehrere Bagger eine Rinne Richtung Wal gegraben. Anschließend trug ein schwimmender Schaufelbagger direkt um das Tier herum Sand ab, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete.

Stephanie Groß, Walexpertin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW), erklärte, der Wal sei zwar motiviert, doch die Rinne sei wegen der Orientierungsschwierigkeiten des Baggerfahrers noch unvollständig. Im trüben Wasser erkenne dieser oft nicht, wo er den Sand bereits bewegt habe. Deshalb soll die geplante Rinne nun mit Bojen markiert werden. Gleichzeitig ist ein zweiter Bagger wieder im Einsatz. Er baut derzeit eine Rampe, um näher an den Wal heranzukommen.

Unter Zuhilfenahme von Baggern soll eine Rinne für den Wal geschaffen werden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Baggerfahrer Tim Löhndorf von der Firma Ökologischer Gewässerdienst Wandhoff hatte der dpa am Mittwoch gesagt, dass mit mehreren Baggern eine 50 Meter lange, sechs Meter breite und 1,20 Meter tiefe Rinne vor dem Kopf des Wals gegraben werden soll. Besonders herausfordernd seien bei der Rettungsaktion Wind und Strömung.

Größer als zunächst angenommen

Auch der Gesundheitszustand des Wales soll untersucht werden (Archivbild). Foto: Jens Büttner/dpa

Der gestrandete Buckelwal hat eine geschätzte Länge von 12 bis 15 Metern. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Messungen haben ergeben, dass der vor dem Ortsteil Niendorf liegende Buckelwal größer ist als zunächst angenommen: Er sei wohl zwischen 12 und 15 Meter lang und wiege geschätzt rund 15 Tonnen, sagte ITAW-Experte Joseph Schnitzler. Bei einem so massiven Tier ist es umso schwieriger, es wieder in tieferes Wasser zu bringen. Anders als in der Nordsee gibt es in der Ostsee auch keine deutliche Tide, die den Wal wieder in tieferes Wasser spülen könnte.

Buckelwal reagierte auf Annäherung

Zwischenzeitlich stand der Biologe Robert Marc Lehmann während der Rettungsaktion neben dem Wal im Wasser und leitete den Schwimmbagger an. Er begutachtete das Tier auch vor dem heute früh gestarteten Rettungsversuch. Der Wal reagierte auf die Annäherung mit lautem Schnauben und heftigen Bewegungen.

Der Taucher kann neben dem gestrandeten Buckelwal stehen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Zwischenzeitlich wurde der Bagger von dem Biologen Robert Marc Lehmann angeleitet. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Meeressäuger steckt im flachen Wasser fest. Es ist so flach, dass der Taucher dort stehen kann, wie ein dpa-Reporter erklärte. Die Begutachtung durch den Taucher habe ergeben, dass es um das Tier offenbar relativ gut stehe, sagte ITAW-Walexpertin Stephanie Groß.

Schaulustige stehen am Strand

Auch zahlreiche Schaulustige versuchen in Timmendorfer Strand einen Blick auf den gestrandeten Wal zu erhaschen. Da der Bereich im Ortsteil Niendorf abgesperrt ist, sammeln sich die meisten am gegenüberliegenden Strand, berichtete ein dpa-Reporter. Von dort aus sei jedoch außer dem Bagger kaum etwas zu erkennen.

Der 15-jährige Marc aus Lübeck hat sich daher vorbereitet: Er kaufte sich am Vortag für seine Spiegelreflexkamera ein starkes Teleobjektiv. Einen Wal sieht man nicht oft hier, sagte er. Eine Frau aus dem dreißig Minuten entfernten Neustadt in Holstein zeigte sich hingegen enttäuscht, da sie nichts sehen könne.

Bei Befreiung Geleit in die Nordsee geplant

Die Arbeiten seien weit fortgeschritten, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke. Auch der Taucher solle den Meeressäuger dabei unterstützen, ins Freie zu kommen.

Ein Rettungsversuch mit einem Saugbagger war gescheitert. Foto: Jens Büttner/dpa

Zudem hat der Bürgermeister nach eigenen Angaben Unterstützung bei Schleswig-Holsteins Innenministerin Magdalena Finke (CDU) angefordert, um den Wal von der Ostsee in die Nordsee zu geleiten. Die nötige Unterstützung mit Schiffen und Booten habe die Ministerin zugesagt.

Nicht der erste Rettungsversuch

Der Buckelwal war Montagmorgen auf einer Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. «Leider hat sich herausgestellt, dass der Sand zu fest ist», erklärte Groß. Zuvor waren bereits andere Versuche fehlgeschlagen. Zwar gelang es, den Wal in Richtung der tieferen Fahrrinne zu drehen, frei kam er aber nicht.

Ein Rettungsversuch mit einem Saugbagger war gescheitert. Foto: Jens Büttner/dpa

Auch Versuche, mit Polizeibooten Wellen zu machen, damit sich der Wal freischwimmen kann, brachten nichts. Um den Wal nicht weiter zu stressen, waren die Versuche dann zunächst abgebrochen worden. Doch auch die Hoffnung, dass sich das Tier mit dem Hochwasser in der Nacht zu Dienstag freischwimmen kann, erfüllte sich nicht.

Mehr Strandungen von Walen

Strandungen von Walen nehmen nach Ansicht von Experten zu. Auch weil die Jagd ausgesetzt wurde, wachse unter anderem die weltweite Buckelwal-Population stetig, hieß es im vergangenen Jahr seitens des ITAW in Büsum.

Allein 2025 wurden mehrere Wal-Kadaver aus der Nordsee vor Sylt geborgen. Nach einem Pottwal im Februar und einem Zwergwal im Juni kam es im August zu einem tragischen Fall: Ein noch lebender rund 3,80 Meter langer Schnabelwal trieb im Watt vor Munkmarsch an. Nachdem Rettungsversuche wegen des schlechten Allgemeinzustandes nicht unternommen wurden, genehmigte die oberste Artenschutzbehörde den Abschuss. Untersuchungen ergaben, dass es sich um ein Neugeborenes handelte, das wohl noch auf seine Mutter angewiesen war.

Selten sind hingegen Massenstrandungen. Eine solche Häufung gab es etwa 2016 im flachen Wasser der Nordseeküste. Rund 30 Pottwale starben, davon 12 im deutschen Wattenmeer.