Die Corona-Krise vermiest auch britischen Rentierbesitzern das Weihnachtsgeschäft. Während der Pandemie wollten Einkaufscenter und Schulen keine Rentiere für Auftritte von Weihnachtsmännern oder Schlittenfahrten mieten, sagte George Richardson, Besitzer einer der größten Herden in England. Die Buchungen seien um 95 Prozent zurückgegangen. Dabei seien die Wochen rund um Weihnachten seine einzige Einnahmequelle. „Niemand will ein Rentier mitten im Sommer“, sagte Richardson. Er hält die Tiere auf Feldern in Cold Hesledon im Nordosten Englands.