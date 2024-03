Nach ein paar frühlingshaften Tagen mit Sonnenschein bestimmt erneut Tiefdruckeinfluss das Wetter. Was sagen die Meteorologen zu den Temperaturen?

Offenbach (dpa) - Auf das frühlingshafte Wochenende mit recht viel Sonne folgen in den nächsten Tagen wieder Wolken und Regen. «Zum Wochenstart am Montag und Dienstag schwingt dann Tief 'Elfi' den Löffel in der Wetterküche Deutschlands», teilte Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Somit sind vielerorts wieder Niederschläge angesagt. Vor allem im Westen und in der Mitte der Republik kann es auch Dauerregen geben. Ostdeutschland bekommt dagegen kaum etwas vom ungemütlichen Wetter ab. Von Mittwoch an soll sich laut Kirchhübel «wieder vorübergehend ein Hoch über Mitteleuropa einnisten». Allerdings könnte es schon am Freitag erneut regnen.

Da die Luft vorerst nicht aus Polarregionen, sondern eher vom Atlantik oder dem westlichen Mittelmeerraum nach Deutschland strömt, bleiben die Temperaturen laut DWD für die Jahreszeit überdurchschnittlich. Bis Ende dieses Monats geben die mittel- und langfristigen Modellprognosen demnach diesen Trend an. Somit würde sich auch der März, der bislang in Deutschland je nach Region rund 2 bis 3, lokal bis 4 Grad zu warm war, «in die überdurchschnittlich temperierten Monate einreihen», wie es weiter hieß.