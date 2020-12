Der irische Musiker Rea Garvey will sich von der Pandemie nicht unterkriegen lassen. „Wir als Familie haben es gemeistert. Das ist eher das Gefühl. Ich glaube, dass unsere Familie dadurch etwas gewonnen hat“, sagte der 47-Jährige. Mit Blick auf eine katholische Kirchengemeinde in Hennef bei Bonn, die zu Weihnachten einen Film des Krippenspiels gedreht hat, sagte er am Freitag im ARD-Morgenmagazin: „Da siehst Du, dass die Menschen sich nicht kleinkriegen lassen wollen! Das heißt, man zeigt, wie stark man ist.“