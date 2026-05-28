Panorama Razzia im Rocker-Milieu - Durchsuchungen in drei Städten

Razzia im Rocker-Milieu - Durchsuchungen
Polizei durchsucht neun Objekte in drei Städten wegen Verdachts auf Drogen- und Waffenhandel.

In mehreren Städten in NRW und Niedersachsen suchen Einsatzkräfte und Spürhunde nach Drogen und Waffen. Die Polizei ermittelt im Umfeld der Organisierten Kriminalität.

Gelsenkirchen/Gladbeck/Steinfeld (dpa) - Wegen des Verdachts des Handels mit Drogen und Waffen hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei mehrere Gebäude in Gelsenkirchen, Gladbeck und Steinfeld durchsucht. Hintergrund seien Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Essen, teilte die Polizei mit.

Betroffen waren insgesamt neun Objekte - jeweils vier in Gelsenkirchen und Gladbeck sowie eines in Niedersachsen. Nach Angaben der Ermittler richtet sich das Verfahren gegen acht Männer aus dem Rocker-Milieu. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Festnahmen hat es laut Polizei bislang nicht gegeben. Der Einsatz dauere noch an, so der Sprecher. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei und Spürhunde suchen demnach in den Gebäuden nach Drogen und Waffen. Bei den durchsuchten Objekten handele es sich um acht Wohnadressen und eine Geschäftsadresse. Wie viele Beamte im Einsatz sind, teilte die Polizei nicht mit.

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