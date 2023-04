Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Diebstahl war spektakulär, die Razzia auch: Mehr als 1600 Polizisten suchten am Dienstag in Berlin nach Verdächtigen und einzigartigen Kunstschätzen aus dem Dresdner Grünen Gewölbe. Der Innensenator sendet zugleich eine Warnung an das Clan-Milieu in der Hauptstadt.

Es bleibt in der Familie. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in vielen arabisch-deutschen Clans. Aber manchmal machen Familienmitglieder auch Fehler. Beim spektakulären Einbruch in das Grüne