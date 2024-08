Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind fast vorbei, viele Menschen kommen aus dem Urlaub zurück. An den Flughäfen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes wurde es daher am Wochenende voll.

Düsseldorf (dpa) - Kurz vor dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind an den größten Flughäfen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes am Wochenende Zehntausende Reiserückkehrer gelandet. Die Schule startet in NRW am Mittwoch wieder.

«Am Freitag und Samstag rechnen wir mit jeweils knapp 70.000, am Sonntag und Montag mit jeweils mehr als 71.000 Fluggästen», hatte ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur vor dem Wochenende gesagt.

Am Flughafen Köln-Bonn rechnete der Airport für das gesamte Wochenende von Freitag bis Sonntag mit insgesamt 121.000 Fluggästen, darunter waren hauptsächlich Reiserückkehrer.

Aufgrund des Rückreiseverkehrs hatte der ADAC auf den NRW-Autobahnen mit deutlich mehr Staus als an einem normalen Wochenende außerhalb der Ferien gerechnet. Das große Chaos blieb am Samstag und Sonntag aber aus.