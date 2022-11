Nach mehreren gescheiterten Versuchen hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch die unbemannte Mondmission Artemis 1 ins All geschickt. Die neue Riesenrakete vom Typ SLS hob um 1.48 Uhr (Ortszeit, 7.48 Uhr MEZ) am Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida erstmals ab, um eine Orion-Kapsel ins All zu bringen.

Die Nasa hatte den Start der Rakete im August und September zweimal wegen technischer Probleme abgesagt. Ein für Ende September geplanter Start wurde dann wegen Hurrikan „Ian“ verschoben, zuletzt sorgte Hurrikan „Nicole“ für eine weitere Verzögerung. Am Mittwoch gab es ein zweistündiges Zeitfenster für den Start. Bei der Vorbereitung traten erneut kleinere technische Probleme auf. Eine knappe Dreiviertelstunde nach der Öffnung des Startfensters hob die Rakete dann aber ab.

50 Jahre nach der bislang letzten Mondlandung will die Nasa mit der Artemis-1-Mission Reisen von Menschen zum Mond vorbereiten. Die Orion-Kapsel soll während ihrer mehrwöchigen Mission den Mond umrunden, aber nicht auf dem Erdtrabanten landen. Die Folgemission Artemis 2 soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen. Mit Artemis 3 soll dann frühestens 2025 eine erneute Mondlandung glücken.